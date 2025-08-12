سلطات الاحتلال تفرج عن جثمان شهيد من الناصرة

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن جثمان الشهيد عبد الله عطيات (25 عامًا) من مدينة الناصرة المحتلة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال مساء الـ 9 من آب/ أغسطس الجاري في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وقال مركز "عدالة" الحقوقي، في بيان، إن الإفراج عن جثمان الشهيد عبد الله عطيات جاء بعد متابعة قانونية أمام نيابة الاحتلال العسكرية ومعهد الطب الشرعي "أبو كبير" في تل أبيب المحتلة.

وأشار إلى أن معهد "أبو كبير" بلّغ عائلة الشهيد "عطيات" بعدم إمكانية تشريح الجثمان، متذرعًا بـ "غياب موافقة رسمية من الجهات العسكرية". مستدركًا: "رغم موافقة العائلة على التشريح للوقوف على ملابسات القتل".

وأكد "عدالة" أن اشتراط الموافقة العسكرية لمعاينة الجثامين ومنع التحقيقات الفورية يشكّل انتهاكًا صارخًا بحق العائلات في معرفة الحقيقة، ويمسّ بالكرامة الإنسانية.

ونبهت المحامية شحادة زعبي إلى أن سياسات جيش الاحتلال "العنيفة" في المناطق المحتلة عام 1967 تتسبب بمقتل الفلسطينيين في المناطق المحتلة، "في ظل سهولة الضغط على الزناد والتصرف بعنجهية".

ونوهت المحامية "شحادة" إلى أن تسليم الجثمان اليوم "نتيجة متابعة قانونية وضغط مستمر، لكنه لا يعفي السلطات من مسؤوليتها الكاملة عن مقتل عطيات وضرورة محاسبة المسؤولين".

وأكدت أنهم يواصلون متابعة الملف قانونيًا، وممارسة الضغط على الجهات المختصة من أجل محاسبة المسؤولين واسترداد حق عائلة عطيات".