مصر: نعمل مع قطر والولايات المتحدة لـ "إحياء" هدنة الـ 60 يوما بغزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة الأميركية لـ "إحياء هدنة الـ 60 يومًا" في غزة ضمن إطار جهود جديدة لإنهاء العدوان في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات صحفية وردت خلال مؤتمر في العاصمة المصرية "نبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع القطريين والأميركيين".

وأوضح: "الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول، وقف لإطلاق النار لـ 60 يومًا، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين (الأسرى) الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط".

وكان وفد من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإغاثة قطاع غزة.

ويوم السبت الماضي، أفادت تقارير صحفية، أنّ قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة اقتراح لاتفاق شامل سيقدم لحركة "حماس" وسلطات الاحتلال خلال أسبوعين، يُنهي الحرب ويُعيد أسرى الاحتلال دفعةً واحدة.