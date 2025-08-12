القسام: نفذنا 5 عمليات شرق غزة في تموز الماضي

فلسطين اليوم

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، عن عدة عمليات نفذتها في شهر تموز/ يوليو الماضي، ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في تصريحات لها إن مجاهديها استهدفوا دبابة "ميركافاة" للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة.

وأضافت "القسام" أنها استهدفت منزلًا تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بـ 3 قذائف مضادة للأفراد وأوقعتهم بين قتيل وجريح في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت أن مجاهديها قنصوا 3 جنود للاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح داخل بيارة الحاج عادل في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأردفت: "أكد مجاهدو القسام قصف موقع قيادة وسيطرة للعدو في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة وقذيفة مضادة للأفراد وصاروخ رجوم".

وأشارت إلى استهداف دبابة "ميركافاة" تابعة لقوات الاحتلال وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبينت القسام أن عملياتها المُعلن عنها كُشف عنها بعد عودة مجاهدوها من خطوط القتال. مشيرة إلى أن تفجير الدبابة والمنزل وقنص الجنود كان في أيام 4 و5 و9 و16 و25 تموز الماضي على التوالي.

وأمس الاثنين، استهدفت كتائب القسام موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.