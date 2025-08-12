إصابة صيادين في استهداف الاحتلال ميناء الناقورة جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أصيب صيادان، مساء اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي ميناء الناقورة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن غارة الاحتلال بمسيرة على بلدة الناقورة أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح، إصابة أحدهما حرجة.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024 بسلسلة غارات واعتداءات يومية.