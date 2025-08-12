"هند رجب": 6 من قادة الاحتلال مسؤولون عن قتل أنس الشريف

فلسطين اليوم

قالت مؤسسة "هند رجب" المختصة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن 6 من قادة جيش الاحتلال مسؤولون عن قتل الصحفي أنس الشريف، منهم قادة الأركان وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية.

وأضافت المؤسسة، في تغريدة لها عبر منصة "إكس"، "قائمة المسؤولين عن قتل أنس الشريف تضم قادة وحدة 8200 وقاعدة بلماحيم الجوية وأفيخاي أدرعي".

واستدركت: "جميعهم شاركوا في اتخاذ القرار أو تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى استشهاد الشريف".

وأضافت: "قدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة أنس الشريف وزملائه، باعتبار استهداف الصحفيين جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مؤسسة هند رجب طلبت من محكمة لاهاي إصدار أمر باعتقال رئيس الأركان وكبار قادة جيش الاحتلال بسبب قتل الصحفيين في غزة.

ويوم الأحد 10 آب/ أغسطس الجاري، اغتال جيش الاحتلال مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.