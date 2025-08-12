قائد ميداني في سرايا القدس: العدو تلقى ضربة مؤلمة شرق غزة

فلسطين اليوم

كشف قائد ميداني في سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، وبالأدلة، تلقي جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة موجعة خلاله توغله شرق مدينة غزة.

وأوضح في بيان للسرايا، أنه "وبعد انسحاب العدو جزئياً من مناطق شرق غزة خلال الأيام القليلة الماضية وبعد الوصول إلى مسارح عمليات جرى تجهيزها مسبقاً بعبوات ناسفة أرضية من نوع "ثاقب" و"زلزال" وكذلك قنابل من مخلفات العدو جرى هندستها عكسياً تبين لنا انفجار وتدمير ما يربو على 52 آلية عسكرية صهيونية في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون بعبوات وقذائف".

وأضاف" عاين مجاهدونا حفراً وبقايا آليات مصفحة في محيط مسارح العمليات المجهزة مسبقاً"، مشيرا إلى أن

ما كانت كاميرات الرصد الخاصة بالسرايا تستطيع أن توثقه من عمليات كانوا يقومون بالإعلان عنه".

وقال القائد الميداني في السرايا، "هناك الكثير من عمليات تفجير الآليات بالعبوات المزروعة مسبقاً لم يتم الإعلان عنها لعدم تمكنا من الوصول إلى أماكنها وتوثيقها".

وأكد أنه وبالرغم من أن الدمار الحاصل في المنازل هائل وكبير إلا أن جيش الاحتلال تلقى ضربة مؤلمة خلال توغله شرق غزة.

وشدد القائد الميداني على مواصلة قتال العدو الصهيوني بالرغم من فارق الإمكانات والحرب غير المتكافئة.