طريقة بسيطة لتخفيف الشخير

تتواصل الجهود البحثية لفهم طرق جديدة وفعّالة للتخفيف من أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) والشخير المزعج المرتبط به، وهو اضطراب شائع يصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

وفي دراسة حديثة أجريت في الهند، تم تجربة النفخ في صدفة المحارة، أو ما يُعرف بـ"نفخ شانخ"، كتمرين بسيط يمكن أن يساعد في تقوية عضلات مجرى الهواء العلوي، ما قد يقلل من حدة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم.

وشارك في التجربة 30 مريضا بانقطاع النفس الانسدادي النومي، تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، وطُلب منهم النفخ في صدفة المحارة لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميا، خمسة أيام في الأسبوع، لمدة ستة أشهر.

وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في جودة النوم، مع انخفاض مستوى النعاس أثناء النهار بنسبة 34%، إضافة إلى ارتفاع مستويات الأكسجين في الدم وتقليل عدد حالات انقطاع التنفس خلال الليل مقارنة بمن مارسوا تمارين التنفس العميق فقط.

ويعتبر هذا التمرين، الذي وصفه الدكتور كريشنا ك. شارما من مركز ومعهد أبحاث القلب Eternal في جايبور، "بديلا واعدا" وبسيطا ومنخفض التكلفة لعلاج الشخير، خاصة في ظل عدم راحة استخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) الشائع.

ويخطط فريق البحث لتوسيع نطاق الدراسة لتشمل مستشفيات متعددة، بهدف تقييم فعالية هذه التقنية على مدى فترات أطول ومرضى بحالات أكثر تعقيدا.