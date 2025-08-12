مقربون من كبار الضباط "الإسرائيليين": "لا ينبغي أن يدفعوا ثمن تنمر كاتس"

فلسطين اليوم

غضبٌ عارمٌ بين كبار الضباط إزاء إعلان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الليلة الماضية، بشأن عمليات إعادة التعيين في "الجيش".

وبحسب مقربين من قادة الفرق، “يغضب الضباط بشدة من هذا الأمر. إنهم في حالة صدمة. حتى أن أحدهم قال لي: ‘أنا في مكان رئيس الأركان، وقائد الجيش الإسرائيلي سيعود إلى منزله’. ليس عليهم أن يدفعوا ثمن تنمر كاتس”.

في المقابل، يقول المحيطون بالوزير كاتس: إن نيته ليست دفع إيال زامير إلى الاستقالة، بل مواصلة الحفاظ على الخط الذي يخضع فيه المستوى العسكري للمستوى السياسي.

يقول مصدر مقرب من وزير الجيش إنه، كما ذكر كاتس في تغريدته الأسبوع الماضي، هو من أوصى بتعيين زامير، وهو متمسك بهذه التوصية. مع ذلك، فإن كاتس، مع كل الاحترام، لا يقبل بإملاءات وحقائق نهائية من رئيس الأركان.

هاجم الوزير كاتس رئيس الأركان العامة إيال زامير الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) بسبب “التعينيات”، قال إنه جرى دون تنسيق معه في هيئة الأركان العامة.

وفي بيان أصدره لوسائل الإعلام، كتب كاتس: “إن مناقشة إعادة التعيين التي عقدها رئيس الأركان اليوم أجريت في انتهاك لتوجيهات وزير الجيش ودون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا يتعارض مع الإجراءات المتبعة، وبالتالي فإن وزير الجيش ليس لديه أي نية لمناقشة التعيينات والأسماء التي نشرت أو الموافقة عليها على الإطلاق”.

وقال "الجيش" صباح اليوم إن رئيس الأركان إيال زامير وصل إلى مكتب وزير الحرب يسرائيل كاتس أمس لمناقشة أسماء الضباط الذين يريد ترقيتهم، لكن الأخير لم يسمح له بالدخول، مدعياً أن لديه “جدول أعمال مزدحم".

ورد مكتب الوزير قائلا: “لقد جاء رئيس الأركان على حين غرة، وتقديم الأمر بهذا الشكل مشوه على العديد من المستويات”.