سفير "إسرائيل" في برلين يُعقب على حظر ألمانيا توريد الأسلحة لـ "تل أبيب"

رد السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور على قرار حظر الأسلحة على "إسرائيل" الذي فرضه المستشار فريدريش ميرز.

وقال السفير الإسرائيلي وفق قناة "كان" العبرية: "من الواضح أنه لا يمكن الاستمرار في العلاقات بين البلدين كالمعتاد. حماس تحتفل بالقرار".

وفرضت ألمانيا حظرا على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" في خطوة غير مسبوقة لتقييد قدراتها العسكرية مع استمرار الحرب وتزايد الضغوط الدولية، لا سيما بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه احتلال قطاع غزة.

وتواجه الشركات الإسرائيلية خطر فقدان أحد أهم أسواقها الإستراتيجية، إذ تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم صادراتها الدفاعية لـ "إسرائيل" خلال العقود الأخيرة، وقد لعبت دورا بارزا في تزويد جيش الاحتلال بأنظمة متطورة، من بينها الغواصات وسفن الصواريخ التي تحمي منصات الغاز الإسرائيلية.