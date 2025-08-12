وصول 100 شهيد و513 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، عن وصول 100 شهيد منهم "11 انتشال" و513 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير اليوم لعدد شهداء ومُصابي الحرب على غزة: "إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,599 شهيدًا 154,088 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأفادت، بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 10,078 شهيدًا و42,047 إصابة.

وأضافت: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا و388 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,838 شهيدًا وأكثر من 13,409 إصابات".

وأوضحت، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت، خلال الساعات ال24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة، من بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 227 حالة وفاة، من ضمنهم 103 أطفال.