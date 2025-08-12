رئيس وفد المفاوضات "الإسرائيلي" يعتزم "التقاعد"

فلسطين اليوم

يعتزم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، اعتزال الحياة السياسية في الأشهر المقبلة، بعد تحقيق هدفه الرئيسي، وهو القضاء على التهديد النووي الإيراني، وفقا لما جاء في صحيفة “يسرائيل هيوم” على موقعها الإلكتروني.

ورغم عدم تحديد موعد نهائي “للتقاعد” بعد، إلا أن دِيرمر يُفكّر في البقاء لتولي مهام سياسية إضافية قبل ذلك.

وتولى دِرمر، المقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منصبه الوزاري دون أن يكون عضواً في الكنيست كما جرت العادة، ليتسنى له أن يكون عضواً في الكابنيت كما أراد نتنياهو، إذ يشمل دوره أيضاً التنسيق مع الولايات المتحدة والعلاقات مع دول التطبيع، إلى جانب قيادة مفاوضات إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وقد جعله دوره الأخير شخصية عامة، لا سيما في ظل الانتقادات التي طالت قضية المحتجزين إسرائيليا. وتتجلى العلاقة المميزة بين دِيرمر ونتنياهو في قربهما الاستثنائي، وكثيرًا ما يعكس مزاجه نهج رئيس الحكومة.

وقدّم دِيرمر (54 عاما) في مقابلات حديثة، رؤية لإنهاء الحرب، دون وجود حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة، ومن المتوقع أن يستمر مستشارًا حتى بعد مغادرته الحكومة.