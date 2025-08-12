استشهاد ضابط دفاع مدني وعائلته في قصف خيمتهم بالمواصي

فلسطين اليوم

نعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، الشهيد الزميل ضابط الإطفاء في مركز بني سهيلا جنوب قطاع غزة عبد الرحمن ماهر أبو لطيفة.

واستشهد إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمتهم في شارع المجايدة بمنطقة المواصي مما أدى أيضا إلى استشهاد والديه.

باستشهاد عبد الرحمن يرتفع إجمالي شهداء الدفاع المدني في محافظات القطاع إلى 137 شهيدا منذ حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.



