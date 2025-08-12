يديعوت تتحدث عن تعيين رجل أعمال فلسطيني حاكمًا على قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكمًا على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدّمت إلى وزارة العدل الأميركية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى "اليوم التالي" في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.

ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حقّقت تسارعًا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.

وحليلة رجل أعمال فلسطيني عمل أمينًا عامًا لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسًا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي.

وحليلة رجل أعمال فلسطيني ولد عام 1957، شغل سابقاً الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار" باديكو" القابضة، ورئيس مجلس إدارة منتدى فلسطين الدولي للأعمال.

سابقًا كان أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، ووكيل مساعد وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد).

وهو يحمل الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت.