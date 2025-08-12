أسعار العملات
3 شهداء في استهداف الاحتلال لطالبي المساعدات قرب نتساريم
ارتقى صباح اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، 3 شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة.
ووفق مستشفى العودة، قال: استقبلنا 3 شهداء و7 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.