3 شهداء في استهداف الاحتلال لطالبي المساعدات قرب نتساريم

ارتقى صباح اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، 3 شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة.

ووفق مستشفى العودة، قال: استقبلنا 3 شهداء و7 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.