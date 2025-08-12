مدير الإغاثة الطبية يدعو الأمم المتحدة لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة رسمياً

فلسطين اليوم

دعا مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، الأمم المتحدة لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة رسمياً.

وأوضح زقوت، أن أعداد كبيرة من الجرحى يصلون إلى المستشفيات يومياً، يعجزون عن استقبالهم.

وبين، أن المستشفيات والمراكز الصحية استنزفت مع استمرار منع دخول المساعدات.

وقال زقوت: سجلنا زيادة طارئة لحالات سوء التغذية الحاد لدى أكثر من 18 ألف طفل

وأشار إلى أن سكان غزة لا يجدون مياها للشرب والاغتسال ما تسبب في ظهور أمراض جلدية.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة تسجيل حالات وفاة بسبب سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية، رغم السماح بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.

فيما أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء بسبب التجويع وسوء التغذية إلى 222، بينهم 101 طفل، بعد وفاة خمسة فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية مارس، تغلق دولة الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

من ناحيته حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، واصفًا الوضع الإنساني بأنه غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس.

وأكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميًا لإنهاء المجاعة التي تعاني منها نتيجة الحصار والإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية لوقف العدوان.