الدقران: أكثر من 500 ألف طفل دون الخامسة مهددون بالموت

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الاقصى، د.خليل الدقران اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منذ بدء العدوان على قطاع غزة القطاع الصحي لزيادة معاناة المواطنين.

وأوضح د. الدقران، أن المستشفيات تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من الحالات والمصابين، مما يشكل عبئًا هائلًا على القطاع الصحي، وأدى إلى عجز تام.

وبين، أن أكثر من 500,000 طفل في قطاع غزة دون سن الخامسة مهددون بالموت بسبب التجويع وسوء التغذية.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة تسجيل حالات وفاة بسبب سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية، رغم السماح بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.

وفيما سبق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن دولة الاحتلال سمحت بدخول 1210 شاحنة مساعدات خلال 14 يوما، وهو ما يمثل 14 بالمئة فقط من الاحتياجات الفعلية للقطاع.

فيما أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء بسبب التجويع وسوء التغذية إلى 222، بينهم 101 طفل، بعد وفاة خمسة فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية مارس، تغلق دولة الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

من ناحيته حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، واصفًا الوضع الإنساني بأنه غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس.

وأكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميًا لإنهاء المجاعة التي تعاني منها نتيجة الحصار والإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية لوقف العدوان.