اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف فوري للنار

فلسطين اليوم

عقدت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء، اجتماعًا طارئًا في مقر الأمم المتحدة، بدعوة من وفد دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

وأدانت المجموعة العدوان الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وقررت المجموعة مخاطبة وسائل الإعلام أمام مقر مجلس الأمن، صباح اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت نيويورك، وتوزيع بيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، سمو الأمير فيصل بن فرحان.