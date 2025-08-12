حرب الإبادة والتجويع: شهداء وجرحى في استهداف حي الزيتون وخيام النازحين بخانيونس

فلسطين اليوم

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، مناطق سكنية في مدينة غزة وخياما للنازحين في خان يونس، مما أسفر عن شهداء، وذلك بعد يوم شهد مجازر جديدة كان من ضحاياها عشرات المجوّعين.

و أفادت مصادر محلية باستشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا في محيط مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وبحسب المصادر نفسها، فإنه تم انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى حي الزيتون، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة مجددا لقصف جوي ومدفعي.

كما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف جديدة للمنازل شرقي وجنوبي المدينة.

وتصاعد القصف في الآونة الأخيرة على أحياء بغزة مثل الزيتون والتفاح، في وقت تتحدث فيه الحكومة الإسرائيلية عن عملية عسكرية قادمة لاجتياح مدينة غزة بالكامل.

غارات كثيفة

وفي تطورات ميدانية متزامنة، نفذت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة خان يونس ومحيطها بجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 5 أشخاص فجر اليوم جراء استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما تعرضت أحياء وسط وشمالي المدينة لغارات جوية صاحبها قصف مدفعي، وفقا للمصادر نفسها.

وبالتزامن نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني شمالي خان يونس.

ووسط قطاع غزة، تعرضت الأطراف الغربية والشمالية لمخيم النصيرات لقصف جوي ومدفعي.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن 45 شخصا استشهدوا أمس الاثنين بنيران قوات الاحتلال، بينهم 16 من المجوّعين الباحثين عن غذاء عند مراكز المساعدات شمالي القطاع.

ومنذ تولي ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم في توزيع المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1800 فلسطيني بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية عند مراكز التوزيع التي تحولت إلى "مصايد للموت"، وفقا لمنظمات فلسطينية ودولية.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 10 آلاف شخص وأصيب أكثر من 45 ألفا، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع.