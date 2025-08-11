مصر: ندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض بشأن غزة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، إن بلاده تواصل اتصالات مع كل الشركاء الدوليين للتحذير من مغبة التصريحات والقرارات الإسرائيلية غير المسؤولة بإعادة احتلال كامل غزة.

وقال عبد العاطي في تصريحات إعلامية: "ندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض بغزة وهناك إمكانية لا تزال إذا حسنت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب".

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري والقيود الإسرائيلية هي التي تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلاً: "لن نتوقف عن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة".

وجدد تأكيد رفض مصر الكامل لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.