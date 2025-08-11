69 شهيداً و362 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، عن وصول 69 شهيداً منهم "1 انتشال" و362 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,499 شهيدًا 153,575 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,989 شهيدًا و 41,534 إصابة".

وأوضحت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 29 شهيدًا و127 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,807 شهيدًا وأكثر من 13,021 إصابة.

وأضافت: "سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة، من بينهم 1 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة، من ضمنهم 101 طفل ".