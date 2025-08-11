"الأورومتوسطي": إسقاط المساعدات جوًا على غزة تواطؤ مع التجويع الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، أن التدخل الدولي عبر إسقاط المساعدات جوًا على قطاع غزة تهرب من الواجب الأخلاقي والإنساني وتواطؤ مع التجويع الإسرائيلي.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنه في الفترة ما بين 26 يوليو و10 أغسطس 2025 (16 يومًا) تم إسقاط نحو 1218 طردًا جويًا من المساعدات على القطاع.

وبيّن، أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية ووقف حالة المجاعة وبدء عملية التعافي، موضحاً: "أنه خلال 16 يومًا يبلغ مجموع الاحتياج نحو 9600 شاحنة".

وأشار إلى ان عدد الطرود التي تم إسقاطها (1218 طردًا) تعادل نحو 40.6 شاحنة فقط من المساعدات بمعدل 2.5 شاحنة يوميًا وهو ما يشكل 0.4% فقط من إجمالي الاحتياج خلال تلك الفترة.

وأضاف: "وفقًا لمعدل الإسقاط الحالي سيستغرق توفير كمية المساعدات التي تكفي ليوم واحد فقط نحو 246 يومًاً من الإسقاطات الجوية".