ماكرون يُطالب "إسرائيل" بإنهاء حرب غزة فوراً

فلسطين اليوم

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء هذه الحرب على غزة الآن بوقف دائم لإطلاق النار.

وشدد الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية، على أن خطة "إسرائيل" بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة.

وقال: "(الرهائن) الإسرائيليون وسكان غزة سيكونون أول ضحايا استراتيجية (إسرائيل) الجديدة".

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيداً فلسطينياً و153 ألفاً و213 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أدت إلى استشهاد 217 شخصاً، بينهم 100 طفل.