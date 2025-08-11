نتنياهو يزعم: أوشكنا على نهاية حرب غزة وإعادة المحتجزين

فلسطين اليوم

زعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، أن "تل أبيب" أضحت "على وشك إنهاء المعركة" في غزة، واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، سواء الأحياء منهم أو جثامين القتلى.

وقال نتنياهو في تصريحات إعلامية، إن حكومته "ملتزمة التزامًا كاملاً" بإعادة جميع المحتجزين إلى "إسرائيل"، مؤكّدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة السياسية والعسكرية.

وأضاف، أن المجتمع الدولي "كان دائمًا متأخرًا عن الاعتراف بالتغيرات التاريخية" التي يشهدها الشعب الإسرائيلي، معتبرًا أن المواقف الدولية تجاه "إسرائيل" لم تواكب التطورات التي تمر بها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت «هيئة البث» الإسرائيلية قد قالت: إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لـ"التفاوض على صفقة شاملة".

كما أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، مساء أمس، أن الأخير أجرى اتصالاً مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحث فيه "خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة"، بالإضافة إلى «إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين وإخضاع حماس".