نتنياهو يفشل بتسويق خطته لاحتلال غزة.. زامير أبرز المعارضين

فلسطين اليوم

أكد الكاتب والصحفي في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه صعوبة في تسويق خدعته المعتادة، فهو يحاول تسويق قرار "الكابينت" بشأن عملية احتلال مدينة غزة على أنه خطوة جديدة ستؤدي في النهاية إلى هزيمة حركة حماس، لكن قلّة من الناس مستعدة لتصديق وعدٍ مُستَخدَم.

وقال هارئيل"، إن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، مقتنع بأن الخطة العملياتية المحدودة التي قدمها أفضل، بينما تعتقد أحزاب اليمين المتطرف التي طالبت بهذه الخطوة أنها ليست شاملة بما يكفي – ويبدو أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تُفضّل إنهاء الحرب تمامًا، مع إتمام صفقة أسرى، حتى لو كان الثمن باهظًا.

وأشار إلى أن وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" أصدر مقطع فيديو قصير مساء السبت أعلن فيه أنه لا يثق في قدرة نتنياهو على قيادة "إسرائيل" إلى نصر حاسم في الحرب، "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل: بطريقة مقبولة بشكل طبيعي إلى حد ما، لم يستخلص سموتريتش الاستنتاج اللازم من هذا في الوقت الحالي وأعلن استقالته من الحكومة".

وأضاف: "لماذا لا؟ في النهاية، هناك مهام مهمة أخرى متبقية – ضم الضفة الغربية، واستمرار نهب الأموال العامة لصالح المصالح القطاعية للحريديم والمستوطنين، وتدهور الاقتصاد، وإقرار قانون التهرب من التجنيد"، متابعاً: "ولعل هذا ليس مفاجئًا على الإطلاق: سموتريتش نفسه، ونتنياهو نفسه، لا يزالان يرفضان بشدة الاعتراف بنصيبهما من المسؤولية عن الاغفالات التي مكنت من 7 أكتوبر 2023".

وتابع: "نتنياهو، الذي يتعرض لهجوم من جميع الجهات منذ إعلان قرار الكابينت، عقد، على غير العادة، مؤتمرين صحفيين أمس، باللغة الإنجليزية ثم بالعبرية. لم تكن مشاهدة الحدث الثاني تجربة سهلة".

وأشار إلى أن نتنياهو لا يزال مذيعًا بارعًا، لكن محتوى تصريحاته مثير للغضب: من الاحتفاظ بحق طرح السؤال الأول، كعادته، إلى تملق ممثل القناة 14، إلى مجموعة من المراوغات المربكة والمتناقضة والكاذبة بشأن جهود الائتلاف لتوسيع نطاق الإعفاء من التجنيد ليشمل الحريديم.

وأكمل: "تظاهر نتنياهو بأنه لم يسمع كلام عضو الكنيست أرييه درعي من حزب شاس، بفضل هذا التهرب، وكرر الخداع بأن الغالبية العظمى من المحتجزين قد عادوا سالمين (في حين أن عددًا كبيرًا منهم كانوا ضحايا)، وطمس الحقائق المتعلقة بالتعبئة المتوقعة للاحتياط، ووعد مرة أخرى بالنصر، الذي قال إنه سيتحقق هذه المرة في قطاع غزة".

وزاد عاموس هارئيل بالقول: "لم يتمكن من تفسير سبب حدوث ذلك هذه المرة، بعد أن فشلت كل القرارات الحكومية السابقة في تحقيق أهدافها".

وأكمل قوله: "في غضون ذلك، وليس من المستغرب ظهور مبادرة قطرية مصرية جديدة للترويج لصفقة رهائن. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى اتفاق جزئي، على الرغم من أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد غيّر رأيه مؤخرًا ويسعى جاهدًا للتوصل إلى اتفاق كامل. ويبدو أن وفدًا من حماس سيزور القاهرة هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات".

ولم يستبعد الكاتب والصحفي عاموس هارئيل، أيضًا إجراء مفاوضات في الدوحة، عاصمة قطر، بعد ذلك – ربما بمشاركة وفد إسرائيلي. وبعد أن تحصل حماس على مستحقاتها – فتح أبواب المساعدات، التي سيتم خصم قسيمة منها كالمعتاد – لن يكون لدى الحركة أي عذر لتفادي المفاوضات لفترة طويلة، ما لم تحتل إسرائيل غزة بالفعل. في غضون ذلك، سيتمكن نتنياهو من الادعاء بأن استئناف المحادثات، إذا تحقق، هو أول إنجاز للموافقة على خطته.

وقال: "يدعو مقدمو برامج القناة 14 علنًا إلى التضحية بأرواح الرهائن وأرواح العديد من الجنود، بدعوى أن هزيمة حماس أهم. في الحكومة، ضغطت الوزيرة أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) لدفع إطلاق سراح الرهائن إلى أسفل قائمة أهداف الحرب".

ونوه إلى أننه ليس من المؤكد أن هذا ما يريده نتنياهو. هدفه النهائي هو قضاء الوقت – لتجنب إنهاء الحرب وتأجيل صفقة تسوية قد تقوده إلى مواجهة مع الفصائل اليمينية المسيحانية.

وأضاف، أن الضغط الأمريكي عليه محدود في هذه المرحلة، باستثناء المطالب بتلبية المعايير الإنسانية في حالة الإجلاء القسري للسكان من مدينة غزة. ربما تكون هذه مسألة تستحق الاهتمام: ويتكوف وترامب مشغولان حاليًا بمحاولة تحقيق السلام على جبهات أخرى (أذربيجان وأرمينيا، وروسيا وأوكرانيا). إذا فاز الرئيس بجائزة نوبل للسلام من إحداها، فقد يتضاءل اهتمامه بما يحدث في غزة أكثر.

وتابع: "مرّ زامير بتجربة صعبة ومخيبة للآمال أخرى في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. رئيس الأركان ليس لاعبًا بريئًا وعديم الخبرة في الساحة السياسية. فثلاث سنوات تقريبًا كسكرتير عسكري لنتنياهو تُهيئك لمعظم السيناريوهات المحتملة. ومع ذلك، تعرّض لوابل من الاتهامات والمضايقات من بعض الوزراء، بتشجيع خفي من نتنياهو".

ورأى أن زامير لا يزال مقتنعًا بأن الحل الذي اقترحه في الاجتماع أفضل من الحل الذي أقره مجلس الوزراء. أوصى رئيس الأركان بفرض الحصار والضغط على الجيوب الثلاثة التي لا تزال حماس تسيطر عليها، والتي يتركز فيها معظم السكان المدنيين في قطاع غزة: مدينة غزة، ومخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة، ومنطقة المواصي على الساحل الجنوبي.

وأضاف: "لا يُوصي بغزوهم، بل بمزيج من الاستنزاف والغارات. برأيه، يُمكن للجيش الإسرائيلي استغلال الوقت لإراحة بعض الوحدات النظامية وتجنّب تحميل قوات الاحتياط أعباءً إضافيةً لا تُطاق. كما سيقلّ الخطر على حياة (المخطوفين)، وفي غضون ذلك، ربما يحدث تحوّل في المفاوضات".

وأشار إلى أن زامير لا يُؤمن بخطة نتنياهو العسكرية، وحذّر من عواقبها. لكن خلافًا لبعض التوقعات المبكرة، فهو أيضًا لا يُنفق أموالًا طائلة. رئيس الأركان يُدرك شيئين جيدًا: أولًا، في عالم نتنياهو، يُمثّل كل إعلان فرصةً لمزيد من المفاوضات، للضغط، وربما للتغيير. ثانيًا

من وجهة نظر أهالي الجنود والأسرى المحتجزين في غزة، هو الشخص الوحيد في القيادة الذي يهتمّ حقًا بمصير أبنائه، ولا يزال بإمكانه التأثير عليهم إيجابًا. على حد قوله.