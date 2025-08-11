رئيس وزراء قطر: الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، أن الاستهداف المتعمَّد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها "إسرائيل" بشكلٍ ممنهج في قطاع غزّة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزّة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة.

وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (238 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

واستشهد خمسة صحفيين، مساء أمس الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيداً فلسطينياً و153 ألفاً و213 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أدت إلى استشهاد 217 شخصاً، بينهم 100 طفل.