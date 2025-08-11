مستوطنون يقطعون أشجاراً غرب نابلس

فلسطين اليوم

قطع مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، عشرات الأشجار في أراضي دير شرف غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب رئيس المجلس القروي عمر نوفل، إن عدداً من المستوطنين أقدموا على قطع عشرات أشجار الزيتون والرمان والحمضيات والعنب، ودمروا أنابيب المياه التي تُستخدم في ري المزروعات والأشجار، في أراضٍ تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد الرحيم نوفل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون.