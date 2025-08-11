أستراليا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومصر تُرحب

فلسطين اليوم

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية تسهم في دعم الحقوق الفلسطينية واستعادتها، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها شرقي القدس.

وأكدت الخارجية المصرية، أن هذا القرار المشهود إضافة إلى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، يُشكل خطوة محورية نحو إرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الالتفاف الدولي المتصاعد حول الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة، ورفضه الكامل للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة من ضمنها سياسة التجويع والتوسع في العدوان بقطاع غزة، التي تؤجج مشاعر الكراهية وتسهم في نشر التطرف وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وثمنت مصر، الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أن الوقت قد حان لباقي الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالإسراع في اتخاذ تلك الخطوة لنصرة الإنسانية والعدالة.

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود الجادة والفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين، بما يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.