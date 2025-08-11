فصائل المقاومة تنعي الشهداء الصحفيين وتؤكد أن استهدافهم محاولة لحجب صوت غزة

فلسطين اليوم

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى جماهير سعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والإسلامية شهداء الإعلام والإنسانية والأسرة الصحفية الفلسطينية الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني والمهني والوطني في فضح جرائم العدو الصهيوني ونازيته بحق شعبنا في قطاع غزة بعد عملية اغتيال صهيونية غادرة إستهدفت خيمة صحفيي قناة الجزيرة الفضائية في محيط مستشفى الشفاء.

وذكرت أسماء الشهداء وهم: الشهيد الصحفي أنس الشريف، الشهيد الصحفي محمد قريقع، الشهيد المصور إبراهيم ظاهر، الشهيد المصور مؤمن عليوة ، الشهيد محمد نوفل، الشهيد الصحفي محمد الخالدي.

واعتبرت الفصائل، أن ارتقاء الشهداء الصحفيين محاولة صهيونية بائسة لحجب صوت غزة والمظلومين فيها الذين يتعرضون للإبادة والتجويع والحصار الصهيوني .

وأكدت فصائل المقاومة، أن هذا الاستهداف الممنهج للطواقم الإعلامية والصحفية والاستهداف المباشر لصحفيي قناة الجزيرة الفضائية يعكس حالة الرعب والخوف لدى العدو من الكلمة الحرة والصورة الصادقة، مشدداً على أن الإعلام الصادق بات يشكل جبهة متقدمة في المعركة، لا تقل عن جبهات السلاح والنار .

واعتبرت الفصائل، أن استهداف الصحفيين في غزة وفي هذه اللحظات الصعبة التي يتجهز فيها العدو الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم هو بمثابة تمهيد لارتكاب المزيد المذابح والقتل بعيد عن كاميرات الإعلاميين .

وحملت الفصائل، الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، مطالبةً المجتمع الدولي ومؤسسات الإعلام الحر بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة هذا الكيان الغاصب على هذه الجريمة النكراء التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء والقوانين الإنسانية والدولية .

وتقدمت الفصائل بالتعازي لقناة الجزيرة الفضائية ولكافة الصحافيين الفلسطينيين ولذوي الشهداء .