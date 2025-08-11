ليلة صعبة على المواطنين: أحزمة نارية كثيفة تركزت في جنوب غزة

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 أحزمة نارية عنيفة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة أطلقت خلالها أكثر من 20 صاروخًا في دقائق جنوب مفترق المصلبة ودولة ومحيط مسجد علي باتجاه الجنوب.

وأفادت المصادر، أن أغلب الغارات تركزت في شارع رقم 8 جنوب غزة.

وتأتي هذه الغارات في وقت تتصاعد فيه تهديدات الاحتلال بتنفيذ عدوان واسع على مدينة غزة للسيطرة عليها وتهجير سكانها قسرًا.