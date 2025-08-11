أبو حسنة: ما تفعله "إسرائيل" بحق المجوعين في غزة هو "عمليات قتل سادية"

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، أن ما تفعله "إسرائيل" بحق المجوعين في غزة هو "عمليات قتل سادية".

وأوضح أن هناك استسهال للقتل وإطلاق النار على المجوعين الساعين لرغيف خبز في الشمال والجنوب وحتى نقاط التوزيع الإنسانية.

وأشار إلى غياب المحاسبة الدولية رغم الإدانات، ما يشجع على استمرار الجرائم.

وشدد أبو حسنة، على أن إطلاق النار على المدنيين المجوعين بعد دعوتهم للحصول على الطعام أمر غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد أبو حسنة، أن الاحتلال يفرض سياسة تجويع وحصار ممنهج ضمن حرب الإبادة منذ نحو عامين، ما رفع أعداد الشهداء من طالبي المساعدات وضحايا المجاعة وسط صمت دولي.