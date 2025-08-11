أستراليا تعلن اعترافها بدولة فلسطين في أيلول المقبل

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن "السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية"، مؤكدا أن أستراليا "ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به".

وأشار ألبانيزي إلى حصوله على تأكيدات من السلطة الفلسطينية بأن "حماس لن يكون لها أي دور في أي دولة فلسطينية مستقبلية"، مضيفا أن هناك فرصة سانحة للعمل على هذا المسار، وأن أستراليا ستتعاون مع المجتمع الدولي لاغتنامها.

ويأتي هذا القرار في سياق موجة اعترافات غربية وأوروبية متزايدة بدولة فلسطين، إذ أعلنت دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا مؤخرًا نيتها الاعتراف بها، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ نحو عامين. والتي اندلعت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس.