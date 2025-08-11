طقس فلسطين: تصاعد حدة الموجة الحارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى بكثير من معدلاتها السنوية، خاصة في المناطق الغورية، حيث من المتوقع أن تتجاوز حاجز منتصف الأربعينيات مئوية وتصل أحيانا إلى أواخر الأربعينيات.

يتوقع الراصد الجوي أن تزداد حدة الموجة الحارة، اليوم الإثنين، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بـ7–8 درجات مئوية.

الأجواء الحارة ستشمل كل المناطق، بما فيها الجبلية، في حين تسجل الأغوار درجات حرارة تتجاوز 46 مئوية. ومع حلول المساء، تسود أجواء منعشة ولطيفة نسبيا في الجبال فقط.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من المعدل السنوي بـ8–9 درجات مئوية، وتبلغ ذروتها في أريحا والبحر الميت والأغوار الشمالية حيث تتجاوز 46 مئوية، وسط أجواء حارقة وغير معتادة في مختلف المناطق.

وتسود نهارا أجواء شديدة الحرارة على نحو غير معتاد في جميع المناطق، بما فيها المرتفعات الجبلية، فيما تشهد المناطق الغورية طقسا حارقا وملتهبا، مع درجات حرارة تفوق المعدل السنوي العام بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية.

ومع حلول المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية فقط.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تواصل الموجة الحارة جدا والقوية تأثيرها على البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع المناطق نهارا، بينما تشهد المناطق الغورية طقسا حارقا ولاهبا.

وتظل درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية، متجاوزة حاجز 46 مئوية في أريحا والبحر الميت والأغوار الشمالية.

ومع حلول المساء والليل، تنكسر حدة الحر لتسود أجواء منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية فقط.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، تظل البلاد تحت تأثير الموجة الحارة جدا والقوية، حيث تبقى الأجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق، ولا سيما في الأغوار التي تشهد طقسا حارقا.

وتستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية، لتقترب في أريحا والبحر الميت والأغوار الشمالية من أواخر الأربعينيات مئوية.