شهداء في قصف لخيام النازحين في غزة وخانيونس

فلسطين اليوم

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن شهداء.

فقد قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 3 أشخاص.

وبالتزامن نفذت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن مصابين معظمهم أطفال، كما شنت غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف جديدة للمباني في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

كما استهدفت غارة جوية منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة مما أسفر عن 5 شهداء، وفقا لمصدر في المستشفى المعمداني.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر محلية باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات شمال مدينة خان يونس، بحسب المصادر نفسها.

وفي وسط القطاع، استهدفت مروحيات إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات.

وبالتزامن قصفت المدفعية والزوارق الحربية المناطق الشمالية والغربية للمخيم.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 52 مواطنا أمس الأحد في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع، بينهم 26 من المجوّعين الباحثين عن طعام.