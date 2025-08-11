بينهم أنس الشريف: استشهاد خمسة صحفيين في قصف لخيمتهم بمجمع الشفاء في غزة

فلسطين اليوم

استشهد سبعة مواطنين بينهم خمسة صحفيين، مساء الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين بينهم الزملاء الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة الفضائية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومساعد المصور محمد نوفل، ومحمد الخالدي وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح، وأحمد الحرازين ومحمد قيطة.





ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,430 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

في الأثناء، يواصل الاحتلال مجازره في غزة، حيث سجلت مستشفيات القطاع استشهاد 52 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة، بينهم 26 من المجوّعين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

كما أعلنت حكومة غزة ارتفاع ضحايا الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات إلى 23 شهيدا و124 مصابا منذ بدء عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في مارس/آذار 2024.