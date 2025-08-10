عائلات الأسرى "الإسرائيليين" تعلن الإضراب الشامل بالمرافق الاقتصادية الأحد

فلسطين اليوم

دعت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" اليوم، الأحد 10 أغسطس 2025، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مقر وزارة الجيش في مدينة تل أبيب إلى إضراب شامل في المرافق الاقتصادية بالبلاد يوم الأحد المقبل.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يشمل الإضراب شركات خاصة ومنظمات ونقابات وأفراد، مطالبة رؤساء المرافق الاقتصادية بشل سوق العمل "تضامنا مع المختطفين".

وخاطبت المتحدثة باسم عائلات الأسرى ووالدة أسير إسرائيلي محتجز في غزة، الجمهور قائلة "أرجوكم ألا تبقوا صامتين. أعلم أن القلوب تتألم معنا لكن ذلك لا يكفي. الصمت يقتل".

وأضافت "لهذا السبب أنا هنا اليوم لأطالب بما تجنبته حتى الآن، والتوجه إلى رؤساء المرافق الاقتصادية، باعتبار أن لديهم القوة. صمتكم يقتل أبناءنا".

يأتي ذلك غداة مظاهرات حاشدة من بينها المظاهرة المركزية في تل أبيب التي شارك بها عشرات الآلاف من المستوطنين، ضد قرار حكومة نتنياهو باحتلال مدينة غزة وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى بدفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأغلق متظاهرون، الليلة الماضية، مسالك "أيالون" أمام حركة السير باتجاه الشمال والجنوب في عدة مواقع بمنطقة تل أبيب، قبل أن تعلن شرطة الاحتلال إعادة فتحه واعتقال 3 متظاهرين.