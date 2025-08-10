الإعلام الحكومي : ما دخل قطاع غزة خلال 14 يوماً "1,210" شاحنة مساعدات فقط

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 ان إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار (14 يوماً) 1,210 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 8,400 شاحنة، أي أن ما دخل يعادل حوالي 14% من الاحتياجات الفعلية.

وقال الاعلام الحكومي ان ما دخل قطاع غزة أمس السبت، 95 شاحنة مساعدات فقط، تعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

ويمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

ويذكر أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

حمل الاعلام الحكومي الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.