الصحة بغزة : 61 شهيداً خلال 24 ساعة و35 آخرين من طالبي المساعدات

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 ، ان 61 شهيداً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة (منهم 2 شهيد انتشال ) و 363 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,430 شهيدًا 153,213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبينت الصحة ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,921 شهيدًا و 41,172 إصابة.

بلغ عدد شهداء لقمة العيش ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 35 شهيدًا و 304 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,778 شهيدًا وأكثر من 12,894 إصابة.

وأفادت الصحة ان مستشفيات قطاع غزة سجلت ، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة ،من بينهم 2طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 217 حالة وفاة، من ضمنهم 100 طفلًا.