الجيش "الإسرائيلي" يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة

فلسطين اليوم

أعلن الجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، عن بدء تمرين مفاجئ باسم "طلوع الفجر" بتعليمات من رئيس الأركان أيال زامير، لـ"فحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية للتعامل مع أحداث واسعة النطاق ومعقدة ومتعددة الجبهات".

ويشمل التمرين، الذي يقوده مُفتش الجيش العميد احتياط عوفر سريغ، بمشاركة طاقم من المفتشين النظاميين والاحتياط، تدريبا على سيناريوهات مفاجئة في مختلف ساحات القتال، وفقا لبيان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي ضمن سلسلة مراجعات ينفذها الجيش لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية في جميع القيادات والأذرع والوحدات".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن "إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير محيط أمني ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة حكومة مدنية جديدة".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل" لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة"، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".