ليبيا : لا وجود لصفقة سياسية لإستقبال فلسطينيين ومنحهم الجنسية

نفى العقيد خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، صحة ما تداولته تقارير إعلامية بشأن موافقة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، على "صفقة سياسية لاستقبال فلسطينيين ومنحهم الجنسية الليبية".

وأكد العبيدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "موقف الجيش ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير"، واصفًا ما نشر بأنه "أخبار كاذبة".

وقال العبيدي: "ننفي بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي نقلتها صحف ومواقع إخبارية عن وكالة "نوفا" الإيطالية، بشأن اتفاق القائد العام المشير خليفة حفتر، حول صفقة سياسية تقضي باستقبال نحو 800 ألف مواطن فلسطيني ومنحهم الجنسية مقابل عدد من الامتيازات".

وأضاف أن "موقف القيادة العامة من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، والقضية الفلسطينية قضيتنا وقضية كل شعوب الأمة العربية والإسلامية ومواقفنا ثابتة اتجاها"، مشددًا على أن "أي لقاءات أو اتفاقيات تعلن فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للقيادة العامة".

وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية، قد نقلت عن مصادر مجهولة، أن "المشير حفتر، أبدى استعدادًا لمنح الجنسية الليبية لنحو مليون فلسطيني من قطاع غزة، في حال ترحيلهم إلى ليبيا، مقابل حرية أكبر في إدارة الموارد النفطية وتعزيز نفوذه السياسي"، على حد زعمها.

وتحدثت الوكالة عن "دعم أمريكي للمشروع"، مشيرة إلى "ترتيبات لوجستية تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن"، في بلد يبلغ عدد سكانه 7.3 مليون نسمة، ويستضيف أكثر من 800 ألف مهاجر، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

من جانبه، علّق وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، على الفكرة، واصفًا ليبيا بأنها "الوجهة المثالية لإعادة توطين فلسطينيي غزة"، معتبرًا أن الخطوة "قد تحل مشكلة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وتحقق مكاسب اقتصادية لليبيا"، مضيفًا أن "التنفيذ لن يتطلب سوى بضعة مليارات، وأن الفلسطينيين قادرون على المساهمة في تنمية ليبيا".

وفي وقت سابق، أكد عيسى عبد المجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، رفض بلاده تهجير أهالي غزة خارج وطنهم، وذلك ردًا على تقارير في وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى تواصل بين ليبيا وإسرائيل، بشأن "إعادة توطين" أبناء قطاع غزة.

وقال عبد المجيد، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نرفض ذلك تماما (التقارير الأمريكية التي تتحدث عن تواصل بين إسرائيل وليبيا)، لا توجد أي اتصالات معنا بهذا الخصوص، واستقالة وزيرة خارجية (السابقة في حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد) الدبيبة، بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي تؤكد من يتواصل مع الكيان الصهيوني. نحن نرفض التوطين أو تهجير الفلسطينيين".

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية قد ذكرت، نقلا عن 5 مصادر قولها، إن "إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا"، وأفادت بأن "الخطة قيد الدراسة الجادة وتعكف الإدارة على مناقشتها مع القيادة الليبية".

وبحسب الشبكة، ذكرت المصادر أن "الخطة تتضمن الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة، منذ أكثر من عقد"، لافتةً إلى أن "إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بهذه الخطط".

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله: "هذه التقارير غير صحيحة"، مؤكدًا أن "الوضع على الأرض لا يحتمل مثل هذه الخطة. لم تناقش مثل هذه الخطة ولا معنى لها".