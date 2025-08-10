هكذا علق نجم منتخب مصر محمد صلاح على استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد !

فلسطين اليوم

خرج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح عن صمته ، بشأن شهيد الرياضية الفلسطيني الذي ارتقى برصاص الاحتلال في غزة سليمان العبيد ، حيث قال خلال تغريدة له "عليكم أن تخبرونا كيف ولماذا وأين مات؟"..

بهذه الكلمات علّق محمد صلاح على استشهاد اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الذي فارق الحياة على إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمنتظري المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأعاد صلاح نشر تدوينة كتبها حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل ساعات قال فيها: "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين"، موهبةٌ أعادت الأملَ إلى قلوبِ أطفالٍ لا تُحصى، حتى في أحلكِ الأوقات".