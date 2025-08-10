بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تطال جرحى

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت جرحى ومطاردين وأسرى محررين، بينهم مواطنون من نابلس وجنين وطولكرم وبيت لحم.

ففي نابلس، اعتقلت القوات الشاب الجريح يامن سامر صلاح من قرية برقة شمال غرب المدينة، إضافة إلى الشاب أسعد علي الصالحي وشقيقته حلا من شارع الحسبة، وخالد البلجيكي وخالد جاسر دويكات من مخيم بلاطة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المطارد أشرف الجدع من منطقة المطلة وهو أسير محرر اعتقل قرابة 17 شهرا، والشاب يزيد أبو الهيجا من حي الجابريات.

ومن طولكرم، اعتقلت الشاب حذيفة جهاد رجب (18 عامًا) على معبر الكرامة أثناء عودته إلى أرض الوطن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة العبيات شرق بيت لحم، واعتقلت المواطن خلف عبيات ونجله وحيد بعد الاعتداء على أفراد العائلة وتفتيش المنزل.

قائمة المعتقلين:

1. الجريح يامن سامر صلاح – برقة – نابلس

2. أسعد علي الصالحي – شارع الحسبة – نابلس

3. حلا علي الصالحي – شارع الحسبة – نابلس

4. خالد جاسر دويكات – مخيم بلاطة – نابلس

5. المطارد أشرف الجدع – المطلة – جنين

6. يزيد أبو الهيجا – الجابريات – جنين

7. حذيفة جهاد رجب (18 عامًا) (اعتقل على معبر الكرامة) – مخيم طولكرم

8. خلف عبيات – منطقة العبيات – بيت لحم

9. وحيد خلف عبيات – منطقة العبيات – بيت لحم