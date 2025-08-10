شهيد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مدينة أريحا

استشهد الشاب عبد الله محمد عطيات (25 عاما)، صباح اليوم الأحد، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مدينة أريحا، مساء يوم أمس السبت.

وأفاد مراسلنا، بأن الشاب عطيات نقل فجر اليوم من مستشفى أريحا الحكومي إلى مستشفى هداسا عين كارم بمدينة القدس، لخطورة وضعه الصحي، إلى أن أُعلن عن استشهاده صباح اليوم.

يذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب عطيات خلال اقتحام شارع قصر هشام وسط المدينة، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده، حيث وصفت حالته حينها بالحرجة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء أمس عدة شوارع وأحياء في مدينة أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد عطيات من سكان مدينة الناصرة داخل أراضي عام 1948، وكان في رحلة استجمامية بمدينة أريحا.