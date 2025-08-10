أمريكا والوسطاء يمارسون ضغوطا للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل بدء العملية في غزة

فلسطين اليوم

كشفت قناة كان العبرية اليوم الاحد 10 أغسطس 2025 ، ان الولايات المتحدة والوسطاء العرب يمارسون ضغطا على حماس و"إسرائيل" للعودة إلى طاولة المفاوضات – قبل بدء العملية للسيطرة على قطاع غزة.

وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا خفية لمنع احتلال قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة، وبدء العمليات "في اليوم التالي" للحرب على غزة.

وبحسب مصادر سياسية في اسرائيل فإن "جميع التحركات الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية تهدف إلى منع احتلال القطاع. ترامب يريد أن يأتي بجديد.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، يعتقد الوسطاء أنه يمكن دفع صفقة إلى الأمام ومنع العملية.

في إسرائيل أشاروا للولايات المتحدة إلى أنه حتى إذا بدأت العملية – يمكن إيقافها لصالح صفقة.

المبعوث ويتكوف التقى اليوم برئيس الوزراء القطري لدفع مقترح للإفراج عن جميع الأسرى، ويمثل ذلك إحياء لمحاولات سابقة للتوصل إلى صفقة تشمل الإفراج عن الجميع، كما وعد ويتكوف عائلات الأسرى.

وكان المجلس الامني المصغر الكابينت أجتمع الجمعة الماضية ، وأقر خطة باحتلال قطاع غزة ، والسماح للسكان بالنزوح الي جنوب القطاع .