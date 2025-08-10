الطقس في فلسطين: موجة شديدة الحرارة وتزداد شدتها غدا وحتى نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى بكثير من معدلاتها السنوية، خاصة في المناطق الغورية، حيث من المتوقع أن تتجاوز حاجز منتصف الأربعينيات مئوية وتصل أحيانا إلى أواخر الأربعينيات.

اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، يشهد أجواء شديدة الحرارة في جميع المناطق، بما في ذلك المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة. ورغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، فإنها ستظل أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6–7 درجات مئوية.

وفي الأغوار، تكون الأجواء حارة وحارقة مع حرارة تتخطى 45 مئوية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلا خاصة في الجبال.

تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين 11 أغسطس 2025، تزداد حدة الموجة الحارة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بـ7–8 درجات مئوية.

الأجواء الحارة ستشمل كل المناطق، بما فيها الجبلية، في حين تسجل الأغوار درجات حرارة تتجاوز 46 مئوية. ومع حلول المساء، تسود أجواء منعشة ولطيفة نسبيا في الجبال فقط.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من المعدل السنوي بـ8–9 درجات مئوية، وتبلغ ذروتها في أريحا والبحر الميت والأغوار الشمالية حيث تتجاوز 46 مئوية، وسط أجواء حارقة وغير معتادة في مختلف المناطق.

وتسود نهارا أجواء شديدة الحرارة على نحو غير معتاد في جميع المناطق، بما فيها المرتفعات الجبلية، فيما تشهد المناطق الغورية طقسا حارقا وملتهبا، مع درجات حرارة تفوق المعدل السنوي العام بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية.

ومع حلول المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية فقط.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، تواصل الموجة الحارة جدا والقوية تأثيرها على البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع المناطق نهارا، بينما تشهد المناطق الغورية طقسا حارقا ولاهبا.

وتظل درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية، متجاوزة حاجز 46 مئوية في أريحا والبحر الميت والأغوار الشمالية.

ومع حلول المساء والليل، تنكسر حدة الحر لتسود أجواء منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية فقط.

ويوم الخميس 14أغسطس 2025، تظل البلاد تحت تأثير الموجة الحارة جدا والقوية، حيث تبقى الأجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق، ولا سيما في الأغوار التي تشهد طقسا حارقا.

وتستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية، لتقترب في أريحا والبحر الميت والأغوار الشمالية من أواخر الأربعينيات مئوية.

ومع المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح لطيفة في المناطق الجبلية فقط.

ودعت دائرة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، وحذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ.