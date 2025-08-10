تظاهرات واسعة في "تل ابيب" لوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

تظاهر عشرات المستوطنين مساء أمس السبت، وسط "تل أبيب" في معارضة للحكومة ، أمام مقر وزارة الحرب مطالبين بعقد صفقة تعيد الأسرى من قطاع غزة.

وأغلق محتجون طريق "أيالون" في "تل أبيب"، وأشعلوا النار في وسط الشارع، في حين نفّذت الشرطة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين اشتبكوا بالأيدي مع عناصرها.

كذلك، اقتحم متظاهرون استوديوهات "القناة 13" في أثناء بث أحد البرامج، وطالبوا بوقف الحرب على غزة من أجل إعادة الأسرى.

ونظّم مستوطنون أيضاً تظاهرةً في شارع غزة، أمام مقر إقامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.