حرب الإبادة تدخل يومها الـ674..شهداء في خانيونس وآخرين من طالبي المساعدات قرب نتساريم

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 يومها الـ674 على التوالي، وسط ارتكاب مزيداً من المجازر بحق المدنيين، وخاصة بين طالبي المساعدات الذي يرتقون بالعشرات في قطاع غزة في ظل تفشي المجاعة .

مجمع ناصر الطبي أعلن صباح اليوم عن استشهاد 4 مواطنين في قصف من مُسيرة إسرائيلية على مواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وسقط شهيدان وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة

ونفذت طائرات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف للمناطق الشرقية للمدينة، وإطلاق نار من الزوارق الحربية قبالة ساحل شمال غربي غزة.

في الوقت نفسه، قصفت طائرات الاحتلال وسط مدينة خان يونس، وأطلق الطيران المسيّر النار على منازل المواطنين في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي غزة، فيما خلّف القصف على محيط تبة النوري قرب برج التركماني غرب النصيرات إصابات متعددة.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 61,369 شهيدًا 152,850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,862 شهيدًا و 40,809 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 إصابة ، وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.