مسؤول "إسرائيلي": الخطة الهجومية على غزة لن تنفذ على الفور ونتنياهو ترك الباب مواربا

فلسطين اليوم

أكد مسؤول إسرائيلي كبير اليوم السبت 9 أغسطس 2025 ان الخطة الهجومية على غزة لن تنفذ على الفور، ولم يحدد جدول زمني لبدئها ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال المسؤول الإسرائيلي ان "نتنياهو ترك الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق".

ويشار الى ان المجلس الامني المصغر الكابينت أقر ليلة الجمعة خطة للسيطرة على قطاع غزة تبدأ تدريجياً رغم رفض قيادة الجيش لتنفيذها.