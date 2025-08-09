مستعمرون يهاجمون مواطنين ويقطعون أشجار زيتون في فرخة جنوب سلفيت

فلسطين اليوم

هاجم مستعمرون، اليوم السبت، مواطنين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية فرخة جنوب سلفيت، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم، وقطعوا أشجار زيتون معمّرة وكسّروها.

وأفاد رئيس المجلس القروي مصطفى حماد، بأن سبعة مستعمرين، بينهم اثنان مسلحان، اعتدوا على المواطنين في منطقة "الصفحة"، وقطعوا أشجار زيتون معمّرة وكسّروها، فيما احتجزت قوات الاحتلال عشرة مواطنين عقب اعتداء المستعمرين عليهم.

وأشار حماد إلى أن المستعمرين يرعون ماشيتهم بشكل متواصل في أراضي المواطنين، وتتعرض المنطقة لاعتداءات متكررة تهدف إلى منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم والاعتناء بها، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.