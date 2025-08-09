الصحة : 39 شهيدًا و491 إصابة وصلت مشافي القطاع و21 شهيداً من طالبي المساعدات

فلسطين اليوم

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 9 أغسطس 2025 ، عن وصول 39 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال ) و 491 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,369 شهيدًا 152,850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

واوضحت الى ان حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,862 شهيدًا و 40,809 إصابة .

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهيدًا و 341 إصابة ، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 إصابة.

وقالت ان مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.