قلق غزي بعد موجة الإدانات الشفهية.. تحركات قطرية مصرية لم تصل للأطراف و"إسرائيل" تبحث عن "الانتصار"

فلسطين اليوم

48 ساعة مضت على إقرار حكومة الاحتلال ومصادقة مجلسها الامني المصغر " الكابنيت" السيطرة على قطاع غزة ، بعد التخلي عن مصطلح "احتلال القطاع" للتهرب من أي مسؤوليات قانونية وانسانية للشعب الفلسطيني أمام العالم ، دون ان يخلو من الإدانات العربية والدولية ، والتي لا تعد كافية حتى اللحظة وخاصة ان القرار خطير لما قد يتبعه من ارتكاب مزيداً من المجازر بحق الغزيين ، وتفريغ المنطقة والمضي قدماً بخطة التهجير .

التحركات الفعالية التي يناشدها الغزيين لإنقاذ غزة من مصير محتوم ، خرجت تصريحات عن تحركات مصرية قطرية على صياغة مقترح جديد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب على القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه؛ بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" ، دون ان تعليق من حماس او الفصائل او "اسرائيل" حتى اللحظة .

مسؤولان أكدا ، أن جهود التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تحظى بدعم كبرى الدول الخليجية، التي تخشى مزيدا من زعزعة الاستقرار في حال قامت "إسرائيل" باحتلال غزة بالكامل.

إطار المقترح بحسب "أسوشيتد برس يشمل معالجة الخلاف بشأن سلاح حماس، إذ تطالب "إسرائيل" بنزع سلاح الحركة بالكامل فيما ترفض الأخيرة ذلك.

ويبحث المقترح صيغة "تجميد السلاح" بشكل يسمح لحماس بالاحتفاظ به دون استخدامه، إلى جانب تخليها عن الحكم في غزة.

كما ينص على تولي لجنة فلسطينية – عربية إدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار، إلى حين تشكيل إدارة فلسطينية وقوة شرطة جديدة يتم تدريبها على يد حلفاء للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، على أن تتسلم هذه القوة إدارة القطاع لاحقا. فيما لا يزال من غير الواضح الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية.

وذكر أحد المسؤولين العربيين، أن الإدارة الأميركية أُطلعت على الخطوط العريضة لإطار المقترح. فيما قال قيادي في حماس، إن الحركة لم تتسلم تفاصيل هذه الجهود بعد.

شروط نتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اعتمد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل "سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة" وإدارة مدنية جديدة لحكم القطاع.

وهذه هي المبادئ الخمسة:

نزع سلاح حماس

إعادة جميع الأسرى - الأحياء منهم والأموات

تجريد غزة من السلاح

السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة

إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرّح بأن إسرائيل لا تريد حكم غزة. وقال: "نريد تسليمها لقوات عربية تحكمها بشكل سليم دون تهديدنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة - هذا غير ممكن مع حماس".

كما وافق مجلس الوزراء على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة رغم تصاعد القلق الدولي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع المدمر والمعارضة الشعبية الكبيرة للخطة في إسرائيل.